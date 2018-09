Zangeres Helen Shepherd (78) overleden

Shepherd, geboren als Lenie Schaap, werd vooral bekend als zangeres van het trio The Shepherds samen met haar broers Nico en Jan. De grootste klapper van de Shepherds was het lied Dank U. In de jaren zestig waren ze bijna wekelijks op televisie met Nederlandse volksliedjes die in een nieuw jasje waren gestoken. Ook traden ze op in liveprogramma’s voor het huwelijk van prinses Beatrix en prins Claus en de geboorte van Willem-Alexander.

In 1966 nam Shepherd deel aan het Nationaal Songfestival met het lied Wereld. Zij eindigde als derde. Later trad de zangeres nog op in het KRO-programma Kom eens langs en zong zij als gastvrouw op grote cruiseschepen.

De formatie stopte in 1975 met optreden. Twee jaar later gingen Helen en haar broer Jan toch verder als The New Shepherds. Het laatste album van het duo verscheen in 2003, Kerstboomkaarsjes. Datzelfde jaar werden broer en zus Shepherd geridderd tot ereburgers van de gemeente Velsen.

Helen Shepherd werd in 2008 getroffen door een hersenbloeding en kon daarna niet meer goed praten. Zij heeft sindsdien niet meer gezongen en verscheen niet meer in het openbaar.