Glennis Grace wil GLITTER

Maandag is het voor Glennis vooral repeteren, met licht en geluid, beeld en... ’hopelijk met kleding’. „Ze proberen best wel wat door te drammen wat je aantrekt. Het is grappig, want het enige dat ze hier willen, is dus niet dat ik glitter draag. Dus ik ga proberen iets van glans in mijn kleding te krijgen. Ik moet me er wel lekker in voelen natuurlijk en op het podium staan ermee”, vertelt ze aan RTL.

Daags na haar optreden in de kwartfinale vertelde ze al aan de verslaggever van De Telegraaf: „Er waren zoveel mensen met meningen, misschien moet ik nu maar gewoon duidelijk zijn wat ik wil. Mocht ik doorgaan natuurlijk.”

Ze wilde ook al wel duidelijk zijn in de aanloop naar de kwartfinales, liet ze toen al weten, maar werd overruled. „Ik heb volgens mij tachtig outfits aangehad. Ze kwamen er maar niet uit.” Zelfs op het laatst was er nog een kledingwissel en kreeg ze het uiteindelijke zwartwit-gestreepte jasje aangemeten; waarvan Mel B zei: ’Dat mag je nooit meer aantrekken.’