Eros Ramazotti naar Ziggo Dome

De Italiaanse zanger brengt dit jaar op 23 november ook zijn langverwachte nieuwe album Vita Ce N’è uit. Kaarten voor dit optreden zijn vanaf aanstaande donderdagochtend te koop.

Ramazzotti brak in 1984 door in thuisland Italië na het winnen van het San Remo-festival. Zijn internationale doorbraak kwam met single Ma Che Bello Questo Amore die in Nederland in de top 10 belandde van de Top 40. Ook scoorde de Italiaan hits met Se Bastasse Una Canzone, Adesso Tu, Musica È en Cose Della Vita.