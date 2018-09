Alec Baldwin: ’Zo blijft huwelijk Hailey en Justin goed’

„Wees veel samen om samen te blijven”, luidt zijn wijsheid. „Mensen die jong trouwen - en ze zijn erg jong - van hen wil ik dat ze gewoon tijd met elkaar doorbrengen” vertelde de 60-jarige acteur aan eTalk. Justin is 24 en Hailey 21; ze verloofden zich in juli na een jarenlange knipperlichtrelatie en zullen naar verwachting in 2019 gaan trouwen.

Zelf trouwde Baldwin pas op zijn 35e voor het eerst met actrice Kim Basinger. De relatie duurde zeven jaar, na nog twee jaar was de scheiding officieel na een lange voogdijstrijd over hun dochter Ireland. Zes jaar geleden stapte hij na enkele relaties nogmaals in het huwelijksbootje met Hilaria, met wie hij vier kinderen heeft.

Alec Baldwin weet nu met Hilaria precies hoe het moet Ⓒ Hollandse Hoogte

„Mijn vrouw en ik hebben vier kinderen gehad in vierenhalf jaar. Bij alles wat ik nu doe aan werk, is mijn gezin het uitgangspunt. Er zijn films die ik krijg aangeboden waarbij ik vijf weken lang de stad uit moet, zonder dat ik mijn vrouw en kinderen kan meenemen, omdat dat niet in het budget past. Dus zeg ik nee, want ik wil niet weg van mijn gezin. En ik hoop dat Hailey en Justin zich dat realiseren: als je een succesvol huwelijk wilt hebben, moet je samen zijn.”

Zijn ex-vrouw Kim Basinger onthulde onlangs ook al wie de bruidsmeisjes zijn op de grote dag: hun dochter Ireland en Hailey’s zusje Alaia. Alec hield daarentegen de lippen verder stijf over elkaar over de trouwerij. „Ik weet van niets, ik ken geen details.”