Beschuldigde pornoster Ron Jeremy op catwalk NY Fashion Week

„Het was zijn eerste keer op de catwalk. Hij was de laatste die liep, als verrassing en het publiek ging uit zijn dak”, vertelt Brett David, bareigenaar, mode-ondernemer en model die met de porno-acteur over het podium liep. „Na de show hebben Nina en ik de hele cast, crew en gasten uitgenodigd in mijn bar. Ron nam foto’s, maakte grapjes en bleef zo’n drie uur, waarin hij maar één drankje nam.”

De keuze voor Ron Jeremy op de catwalk komt in een tijd waarin hij onder vuur ligt nadat een aantal vrouwen hem heeft beschuldigd van seksueel misbruik en één van hen een aanklacht heeft ingediend. In documenten is te lezen dat deze K.B. hem haar handtekening op haar borsten liet zetten, waarna hij ze - zonder haar toetemming - stevig zou hebben vastgegrepen. Ook andere fans en collega’s uit de porno-industrie hebben beschuldigingen geuit.

Page Six kon ontwerpster Nina Athanasiou niet bereiken voor commentaar.

