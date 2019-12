André en Bridget vieren liefde in Parijs

Bridget trakteert haar volgers op een romantische foto van haar grote liefde en haarzelf in Parijs. Woorden maakt ze er niet aan vuil, ze plaatst enkel twee hartjes bij het plaatje.

De twee zijn bijna een maand een setje. Hun ontluikende liefde zorgde voor een mediastorm, vooral omdat het nieuws naar buiten kwam kort nadat bekend werd dat André zijn knipperlichtrelatie met Monique Westenberg had beëindigd.

Zowel André als Bridget vierden woensdagavond al Sinterklaasavond, waardoor ze nu met zijn tweeën weg kunnen. De zanger heeft wel bewezen woord te houden en zijn zoontje André op de eerste plek te houden. Hoewel hij en Monique sinds kort uit elkaar zijn en hij dus alweer nieuw geluk heeft gevonden, bracht het gebroken zin wel gezamenlijk Sinterklaas door.

Op sociale media deelde hij een foto van de gezellige avond en dat werd hem niet in dank afgenomen. Hierop is namelijk te zien Sinterklaas vergezeld werd door zwarte pieten en daar zijn zijn volgers, inclusief enkele vrienden, boos over.

Ⓒ Instagram

Ook Glennis Grace geeft aan erg teleurgesteld te zijn in de zanger. Haar opmerking zorgt vervolgens ook weer voor flink wat ophef. Het duurde namelijk niet lang of er ging een foto van de zangeres op sociale media rond waarop ze zelf ook vrolijk poseert met een volledig zwart geschminkte piet.