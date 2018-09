André Hazes gaat los op moedermaffia na douchefoto

Bij Shownieuws reageert hij op de commotie die ontstond nadat Ali B zondag een foto plaatste van zichzelf met zijn pasgeboren zoontje Nouri onder de douche. Hij snapt niet waar mensen zich mee bemoeien. „Het is heerlijk met je zoontje onder de douche, dat zijn fijne momenten. Het is dat André te zwaar is, anders zou ik nog steeds met hem onder de douche staan. Ik zit met hem in de douche.”

En nu de volkszanger eenmaal op stoom is, gaat hij lekker door. „Dan is hij zo vrolijk en soms plast hij en dan plas ik ook, ja wij plassen in de douche”, provoceert hij de kijkers. En dat is ook precies zijn beleid, mocht er iemand ook nog maar commentaar durven leveren als híj eens zo’n douchefoto zou plaatsen. „Als er dan iemand zeurt, dan plaats ik zes dagen achter elkaar een foto van mezelf onder de douche!”