Peter R. de Vries neemt NSB-uitspraak niet terug

Dat stelde hij maandag in de uitzending van Pauw waarin de zaak van de twee Armeense tieners werd besproken. Zij mochten zaterdag toch in Nederland blijven nadat staatssecretaris Mark Harbers lang had geweigerd zijn speciale bevoegdheid te gebruiken om het tweetal een verblijfsvergunning te verlenen.

De misdaadverslaggever is niet gevraagd om de kinderen te helpen ontsnappen toen zij zich moesten melden om uitgezet te worden. „Maar als het mij gevraagd was, had ik het gedaan”, voegde De Vries daar aan toe. Hij stelde in het hele proces niemand van de regering te hebben gesproken.

Wel plaatste de BN’er een bericht op Twitter waarin hij de bezorgdheid van de politie over het welzijn van de kinderen een ’gotspe’ noemde en de NSB-vergelijking maakte. „Daar heb ik veel reacties op gekregen. Ik heb de hele dag met mensen gesproken en gebeld.”