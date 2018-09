Yorick van Wageningen: ’Ik dank mijn Hollywoodcarrière aan Gosschalk’

Hij heeft het over Kemna Casting, dat destijds hét castingbureau van Nederland was. „Ik werd door hen in de ban gedaan omdat ik me niet aan het machtsmisbruik wilde onderwerpen. Het is een bedrijf waar niet eens één, maar misschien wel twee of drie mensen een enorm misbruik van de macht maken.”

Dat het bureau in opspraak raakte nadat castingdirector Job Gosschalk door meerdere acteurs beschuldigd werd van seksueel misbruik en ongepast gedrag en zelf in een verklaring bevestigde dat hij over de grens was gegaan, heeft weinig veranderd, constateert Van Wageningen. „Het enige dat ze doen, is hun naam veranderen.” En: „Ik zie anderen die er nog last van hebben en nooit meer hebben kunnen werken.”

Kapot

Dat lot had hem ook beschoren kunnen zijn, beseft hij heel goed. En dat leek ook zo, in het begin. Hij speelde in verschillende tv-series, maar brak nooit door in Nederland. „Dat is wel moeilijk, dan zie je anderen wel in toneelstukken en films spelen en je komt er gewoon niet tussen, want er is geen ander castingbedrijf.” Maar uiteindelijk werd het zijn redding: „Aan Job Gosschalk heb ik eigenlijk mijn Hollywoodcarrière te danken. Als je ziet dat het daar wél lukt...”

En dus is hij straks te zien in de film die aan de basis lag van zijn acteeraspiraties. Niet zijn eerste Hollywoodfilm - vanaf 2003 brak hij daar al door - maar wel één die hem zeer na aan het hart ligt. „Ik denk dat ik door die film ben gaan spelen, ik zag ’m toen ik 12 of 13 was en ik ging echt helemaal kapot joh.”

Vanaf 13 september draait Papillon in de Nederlandse bioscopen.