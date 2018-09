’Meghan zwanger en mams wordt nanny’

Dit keer baseren ze hun uitspraken op meer dan een slecht zittende of opbollende jurk. Doria Ragland, Meghans moeder is namelijk gespot in Londen bij een bedrijf dat kindermeisjes opleidt. Ook wordt ze vaker gezien bij het paleis dan eigenlijk verwacht mag worden, maar dat heeft een reden, weten de verslaggevers, die in Shownieuws hun bevindingen met Nederland delen.

„Doria speelt een grotere rol in Meghans leven dan we dachten. En nu ze gezien is bij een opleiding voor kindermeisjes, is dat verklaarbaar. Het is de bedoeling dat ze Meghan straks gaat helpen als nanny voor haar kind. Ze houden het oppassen op de kinderen graag binnen de familie en ook Harry is daar groot voorstander van.”

Snelle stappen

Een minder evident bewijs voor een zwangerschap? „Meghan is al een paar keer op pad geweest met prins George en prinses Charlotte. Ze is gek op kinderen. Toen Harry en zij elkaar voor het eerst ontmoeten, hebben ze ook snel stappen gemaakt, dus zullen ze ook met kinderen niet lang wachten.”

Dan is er nog een laatste aanwijzing. „Aankondigingen worden vaak gedaan voor een koninklijke tour. En....volgende maand gaan ze op tour naar Australië.”