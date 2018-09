ALLESKUNNER Erica nu ook... SCHRIJFSTER!

Opnieuw een draai in de ronduit veelzijdige carrière van Erica Terpstra. Ⓒ Rene Oudshoorn

Het schrijven van een kinderboek, dat stond nog niet op het ronduit imposante cv van ERICA TERPSTRA. Het is de DALAI LAMA die haar inspireerde tot het uitbrengen van Een Knipoog van de Boeddha. ,,Toen ik het boek voor het eerst in mijn handen had, schoot ik vol. Het is zo bijzonder dat ik dit heb gedaan. Als het aan mij ligt, blijft het niet bij één boek.’’