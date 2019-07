Mario Lopez biedt excuses aan voor kritiek op transgenderouders

De 45-jarige Mario, die zelf drie kinderen heeft, had het in een interview over de ’trend’ waarbij steeds meer sterren ervoor kiezen hun kind zelf hun gender te laten kiezen. „Ik ga niet zeggen hoe mensen hun kinderen moeten opvoeden en als je iets uit liefde doet dan gaat het nooit fout”, zei hij onlangs in The Candace Owens Show. „Maar aan de andere kant, als je drie jaar oud bent en zegt dat je denkt dat je een jongen of een meisje bent of wat dan ook, dan denk ik dat het gevaarlijk is dat je dan als ouder al die beslissing maakt dat je een jongen of meisje bent. Het is alarmerend en mijn god, denk aan de gevolgen die dat later kan hebben.”

De opmerkingen van de presentator werden hem niet in dank afgenomen. Op social media kreeg hij veel kritiek op zijn ’kortzichtige denkwijze’. Ook Queer Eye-ster Karamo Brown zei ’teleurgesteld’ te zijn in Mario. „Als maatschappelijk werker ben ik getraind om mishandeling en verwaarlozing bij kinderen te spotten. Een gezond en veilig gesprek met een kind is niet gewelddadig, verwaarlozend of gevaarlijk.”

Mario bood woensdag zijn excuses aan voor wat hij eerder zei. „De opmerkingen die ik maakte waren onwetend en ongevoelig en ik snap nu hoe kwetsend ze waren”, aldus Mario. „Ik heb de lhbti-gemeenschap altijd gesteund en zal dat ook altijd blijven doen en ik gebruik deze ervaring als leermoment. Ik zal voortaan beter geïnformeerd zijn en beter nadenken.”