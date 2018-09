Nicki Minaj: vechten met Cardi B was doodeng

„Dat zijn allemaal leugens”, zei de rapper maandag in een radioprogramma van Apple Music. „Ik zou nooit iemands kind belachelijk maken. Het is zo treurig dat mensen me daarvan beschuldigen.”

Waarom de twee het dan wel met elkaar aan de stok kregen, maakte Nicki niet duidelijk in het gesprek. Wel liet ze weten dat de matpartij doodeng en vernederend was.

Nicki hield lichamelijk niets over aan het handgemeen, maar Cardi werd later op de avond gefotografeerd met een flinke blauwe plek boven haar oog. Volgens Variety liep ze de bloeduitstorting op na een botsing met een van Nicki’s bodyguards, die de twee uit elkaar haalden.

