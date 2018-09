Glennis Grace strijdt voor plek in finale AGT

Glennis wist tot nu toe glansrijk de halve finales te halen, met vertolkingen van onder meer Nothing Compares 2 U van Prince en Never Enough uit de film The Greatest Showman, en kon rekenen op lovende woorden van de jury. In de halve eindstrijd neemt ze het op tegen onder meer een koor, een dansgroep, een stand-up comedian en enkele andere zangers, waaronder een operazanger. De uitslag wordt, net als in de kwartfinale, een dag later bekend.

Vorige week werden de eerste vijf finalisten al bekend. De finale wordt gehouden op 18 september, de dag erna wordt de winnaar van een miljoen dollar en een optreden in Las Vegas bekendgemaakt.

