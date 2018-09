Twan Huys op laatste plek kijkcijfertop 25

Ⓒ ANP Kippa

De tweede uitzendweek waarin Twan Huys te zien is als nieuwe presentator van RTL Late Night begint kwakkelend, met maandagavond slechts 396.000 kijkers, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek (SKO). Dit is een laagterecord sinds Huys de touwtjes in handen heeft en hiermee eindigt hij op de laatste plek op de lijst met de 25 best bekeken programma’s.