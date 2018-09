Repetities verliepen goed voor Glennis Grace

Glennis Grace staat in de nacht van dinsdag op woensdag in de halve finale van America’s Got Talent. Ze strijdt met tien andere acts voor vijf tickets voor de finale van volgende week.

Over de ballad die ze deze week voor de jury ten gehore brengt, mag ze nog niets verklappen. Wel onthulde ze dat er een nog hogere noot in zit dan in het nummer Never Enough dat ze vorige keer in de kwartfinale zong. „Ik had eerst een ander nummer uitgekozen. Heel veel mensen denken dat je dat als artiest niet zelf mag bepalen. Mijn nummer was goedgekeurd, maar ik was er zelf toch niet helemaal tevreden over. Dat zagen ze aan me. Toen kwamen zij met een ander liedje. We hebben beide liedjes naast elkaar gelegd om het beste uit te kiezen. Natuurlijk proberen ze je dan te overtuigen met argumenten, ze zeggen dan bijvoorbeeld dat dit een favoriet nummer is van Simon Cowell, maar daar trek ik me niets van aan. Toch heb ik gekozen voor het alternatieve nummer.”

Kledingsissue

De kleding blijft een issue, zegt Glennis. Vorige keer moest ze op het laatste moment een zwart-wit gestreepte jasje aantrekken. „Dat mag je nooit meer aandoen”, luidde het jurycommentaar van Mel B. Glennis: „Gelukkig had Mel B er iets van gezegd, ik vond het zelf ook niet erg leuk, het was ook veel te groot. Nu houd ik vast aan mijn eigen mening. Ik ga niet weer iets aantrekken waar ik geen goed gevoel bij heb. Toch hebben we vandaag opnieuw discussie gehad, met wel twintig mensen die zich ermee bemoeien.”

