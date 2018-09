Willem de Bruin ’gereset’ na stoppen Opposites

Willem, ook wel bekend als Willy, vormde jarenlang een duo met Twan van Steenhoven (Big2). Onder de naam The Opposites wonnen ze in 2014 de Popprijs en scoorden ze vele hits. Nu is Willem bezig met zijn eerste solowerk, maar op zoek naar nieuw succes is hij niet.

„De jongere artiesten bepalen wat het nieuwe geluid is. Zij zijn altijd het succesvolst”, zegt Willem. „Voor mij is nu de vraag: ga ik iets doen wat al in is of kom ik met iets waar ik in geloof, iets wat ik wil uitdragen? Mijn doel is niet hetzelfde succes te halen als ik hiervoor had. Ik heb een verhaal dat ik wil vertellen.”

Willem is daarna voor het eerst op het witte doek te zien in de film Catacombe. Hierin heeft hij de hoofdrol te pakken.