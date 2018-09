Arthur Japin walgt van ’drek’ van VVD’er Aartsen

Het aankomende Kamerlid kwam onder vuur te liggen om oude berichten op het sociale medium waarin hij afgaf op zelfmoordenaars en bij een voetbalwedstrijd van NAC grapte over ’zwarte pieten op het veld’ en het lied Ow Sylvana waarom pak jij je koffers niet dat de VVD’er onder ’humor’ schaart. De Brabantse Aartsen nam zijn woorden niet terug. Hij stelde maandag alleen spijt te hebben van de uitlatingen over zelfmoordenaars. VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff liet weten geen problemen met de uitlatingen van zijn nieuwe Kamerlid te hebben.

Schrijver Arthur Japin haalde maandag echter op Twitter hard uit naar Aartsen. „De walgelijke Tweets van Thierry Aartsen wekken me uit de droom dat tuig zoals Trump c.s. in Nederland niet aan de macht zou kunnen komen. Dankzij VVD wordt zulke drek dus nu ook hier normaal. Onacceptabel!”

De auteur kreeg veel bijval. Veel mensen gaven Japin gelijk in zijn onvrede en irritatie over het feit dat Aartsen geïnstalleerd wordt in de Tweede Kamer.