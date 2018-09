Autopsie op lichaam Mac Miller afgerond

Ⓒ ANP Kippa

Drie dagen na de dood van de Amerikaanse rapper Mac Miller is de autopsie op zijn lichaam afgerond. „De autopsie is voltooid. Voor het vaststellen van de doodsoorzaak zijn we in afwachting van de resultaten van aanvullende tests. Het lichaam is vrijgegeven”, meldt de lijkschouwer van Los Angeles aan People.