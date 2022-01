Premium Het beste van De Telegraaf

Twintig jaar na het sprookjeshuwelijk van Willem-Alexander & Máxima: Carel Kraayenhof: Voor altijd de man van ’De Traan’

Door Frank Waals Kopieer naar clipboard

Bijna twintig jaar later staat Carel Kraayenhof exact op de plek waar hét gebeurde: de legendarische traan van Máxima. Door zijn muziek, en op haar huwelijk, werd hij in één klap een bekende Nederlander. Ⓒ Albert den Iseger

Woensdag is het twintig jaar geleden dat koning Willem-Alexander en koningin Máxima elkaar in De Nieuwe Kerk in Amsterdam het jawoord gaven. Het leverde Nederland die dag ook de beroemdste traan uit de geschiedenis op. Carel Kraayenhof, daarvoor verantwoordelijk, zegt nu: „Ik was daar geen moment verbaasd over.”