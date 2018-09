Willibrord: Vervolg op Beter laat dan nooit

„Er wordt wel over gesproken, maar dat mag ik niet hardop zeggen. Ik denk dat als de kijkcijfers goed zijn en blijven, dat het er dik in zit”, zei Willibrord (76) dinsdag in de Veronica Ochtendshow. Willibrord weet ook ook al dat Zuid-Amerika dan de bestemming wordt van de vier televisiecoryfeeën.

Inmiddels hebben al bijna een miljoen kijkers gekeken naar de eerste aflevering die vorige week dinsdag werd uitgezonden. In de tweede aflevering scheuren Willibrord, Peter, Barrie en Gerard samen met presentatrice Olcay Gulsen in een racekart door Tokio.