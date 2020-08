Christina Aguilera lanceert clip Mulan-lied

De video is geregisseerd door regisseur Niki Caro. Het lied is een cover van hetzelfde nummer dat in 1998 ook in de animatiefilm te horen was.

De film Mulan zou in eerste instantie eind maart uitkomen in de bioscopen. Maar deze release moest worden opgeschort vanwege de coronapandemie. De film is nu vanaf 4 september tegen betaling van een extra bedrag te zien via streamingdienst Disney Plus.