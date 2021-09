Nieuwe liefde voor realityster Michael van der Plas

Michael nam Sterre het afgelopen weekend mee naar muziekfestijn De Amsterdamse Zomer en deelde beelden daarvan op Instagram. Vervolgens werd hij bedolven onder vragen over zijn nieuwe vlam

Bij een foto van de twee samen laat Michael weten: „Ik krijg momenteel veel vragen of ik een relatie heb met Sterre. Wij hebben het heel gezellig en er zit ook zeker liefde bij, maar we willen wel kijken hoe het loopt. Voor nu gaat het goed, maar officieel zijn we nog niet.”

Begin vorige maand maakte de veertigjarige realityster zijn breuk met Naomi bekend. Aan Privé onthulde zijn ex dat Samantha, met wie Michael twee kinderen heeft, één van de redenen is dat zij het heeft uitgemaakt. „Dat gedoe met haar blééf maar terugkomen. Ik dacht: is dit echt wat ik wil?”

Ⓒ Instagram