Vrouw Nick Carter verliest kindje tijdens zwangerschap

„Ik keek er echt naar uit om haar over drie maanden in mijn handen te hebben. Ik ben diepbedroefd”, aldus de 38-jarige Nick. Hij en zijn vrouw Lauren zijn al ouders van een tweejarig zoontje: Odin.

Nick toert momenteel solo door Zuid-Amerika en Mexico. Bijna had hij zijn concert van maandag in Lima afgezegd. „Ik denk niet dat ik vanavond kan spelen, sorry Lima”, schreef hij eerst. Later bedacht hij zich. „Het zal moeilijk worden, maar voor de liefde van mijn fans hier in Lima zal ik vanavond optreden.”