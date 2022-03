Radio en tv slaan handen ineen voor Oekraïne

Dat zelfs Mattie Valk en Wietze de Jager de strijdbijl hebben begraven voor een gemeenschappelijke actie is misschien wel symbool voor de bereidheid die heerst in medialand om de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne te steunen. De radio-dj’s raakten vijf jaar geleden behoorlijk in onmin, maar vinden de inzamelingsactie van Giro555 ’een mooi moment om het verleden achter ons te laten’ en twee uur samen radio te gaan maken.

Voor het duo zet de invasie door Rusland het een en ander in perspectief: „Dus wij geven elkaar de hand en gaan zoveel mogelijk geld ophalen voor Oekraïne. Het is maandag te horen op álle radiozenders”, aldus Valk op QMusic. De Jager vult aan: „We laten zien dat we een eenheid vormen en dit met z’n allen doen.”

Naast Mattie en Wietze zijn er meer gelegenheidsduo’s van verschillende zenders ontstaan zoals Radio-10 dj Sander Ekdom en Radio 538-dj Sander Lantinga, net als Domien Verschuren (QMusic) en Ruud de Wild (NPO Radio2).

De radiostations voeren maandag actie van 06:00 tot 21:00 uur onder de noemer Radio555 vanuit Beeld en Geluid. Het gaat om een samenwerking van NPO Radio 2, NPO3 FM, NPO Radio5, QMusic, Radio538, Radio 10, 100% NL, Radio 10, Radio Veronica, Slam! en Sublime.

Het televisieprogramma Samen in actie voor Oekraïne, gepresenteerd door Chantal Janzen en Rob Kemps, wordt maandag van 20:30 uur tot 23:00 uur uitgezonden op NPO1, RTL4 en SBS6. Ook dertien regionale omroepen ondersteunen de actie. Kijkers kunnen inbellen om te doneren. Dionne Stax doet samen met Britt Dekker verslag vanuit Beeld en Geluid. Jeroen Pauw en Eva Jinek ontvangen studiogasten aan tafel.