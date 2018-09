Ron Brandsteder als Dokter Bernhard in film

Brandsteder acteerde in de jaren tachtig onder meer in de bioscoophit Moord in Extase en de hitserie Dossier Verhulst. Zijn laatste verschijning op het witte doek was een bijrolletje in de film Plop en de Kabouterbaby uit 2009.

„Toen ik hoorde dat het om de rol van Dokter Bernhard ging moest ik natuurlijk lachen, want die rol is mij op het lijf geschreven”, aldus het televisie-icoon. „Bij de jongeren waarschijnlijk totaal niet bekend, maar voor de oudere generatie een leuke knipoog naar mijn nummer met Bonnie St. Claire.”

Leontine Borsato speelt in de nieuwe bioscoopfilm de eigenaresse van het succesvolle cosmeticabedrijf First Kiss en krijgt stevige concurrentie van de meedogenloze zakenvrouw Jeanette (Caroline de Bruijn). Andere rollen zijn weggelegd voor YouTubers Jeroen van Holland en Marije Zuurveld. De film wordt geregisseerd door Roy Poortmans (De Familie Slim).

First Kiss is vanaf 28 november in de Nederlandse bioscopen te zien.