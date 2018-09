Hind Laroussi leeft nu een Hollywoodleven

In Beau Monde vertelt ze hoe ze lang heeft gezocht om een goede balans te vinden tussen haar Arabische afkomst en een commercieel geluid. Schrijver en producer Philip Lawrence benaderde haar drie jaar geleden in een week dat hij ook met Beyoncé, Bruno Mars en Coldplay op het podium stond, zegt ze in het blad. Hoe moe Hind ook was op de laatste dag van haar toen tijdelijke verblijf in Los Angeles, ze voelde: ’Ik kan nu geen zwakte tonen’. Dus werkte ze tot vier uur in de ochtend door in de studio. „Die avond besloten ze dat ze met mij wilden werken.”

Hind regelde dat ze in Amerika kon blijven. Niet dat het alleen maar gemakkelijk was. Volgens Hind is Los Angeles een harde stad en heeft ze zich veel eenzaam gevoeld, maar in Nederland wilde ze ook niet zijn, door hoe mensen naar haar keken sinds haar relatie met de 25 jaar oudere miljardair Marcel Boekhoorn. „Ik was zo hard op mijn ziel getrapt. (...) Kort gezegd werd ik in Nederland gezien als golddigger. Dat voelde ik overal. Terwijl ik mijn leven lang keihard heb gewerkt. Ik ben weggepest uit Nederland, zo voelde het.”

Dus is ze na moeilijke jaren - ze woonde twee zware jaren zonder salaris bij vrienden in huis - terug met een nieuw imago, een nieuwe artiestennaam en nieuwe muziek. En een nieuw leven: in een huisje in de heuvels van Hollywood, is ze bevriend geraakt met Micky Hoogendijk, sport ze zes dagen in de week, eet ze grotendeels vegan en bezoekt ze feestjes van Jamie Foxx en Tyrese Gibson. „Dat soort dingen gebeuren in Los Angeles.”