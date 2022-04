Frans Bauer als god in Frankrijk: ’Ik bak zo’n honderdvijftig eitjes voor ze weg’

Sterren

’Chris Rock is niets gevraagd over verwijderen Will Smith uit zaal’

Chris Rock is helemaal niet gevraagd of hij Will Smith uit de zaal wilde laten verwijderen, nadat die hem tijdens de Oscaruitreiking een klap in het gezicht had gegeven. Dat stellen bronnen tegen Deadline in reactie op uitspraken van de producent van de ceremonie, Will Packer.