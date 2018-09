Wie moet er gaan zingen in Israël?

Onderstaande vijf artiesten/bands roepen we op om zich asjeblieft bij de AVROTROS te melden. Voor alle kandidaten geldt, dat om te kunnen scoren, een goed doordacht idee met een memorabele podiumpresentatie belangrijk is om punten te pakken.

1. Sharon Kovacs

Als er één Nederlandse artiest is, die het Songfestival kan winnen, dan is het de 28-jarige Sharon Kovacs. Haar stem alleen al. Die is zo rauw, diep en doorleefd. Het klinkt heel erg internationaal. Haar muziek loopt tegen het theatrale en filmische aan. En visueel is ze heel sterk. Ik hoop dat de eigenzinnige Kovacs, net als Anouk, inziet dat ze het Songfestival voor haar eigen agenda kan gebruiken. Namelijk om het in te zetten voor een internationale doorbraak in Europa waarmee ze zichzelf in één klap op de kaart kan zetten. Voor die internationale carriere heeft ze de basis de afgelopen jaren al gelegd. Het Songfestival kan de springplank zijn voor een klapper naar een nog groter publiek.

2. Chef'Special

Ook internationale ambities heeft de popgroep Chef'Special. Wie ooit naar een optreden van de Haarlemse band is geweest kan het weten: zij weten wat het is om een aanstekelijke liveshow neer te zetten, met veel dank aan de energie van frontman Joshua Nolet. De gemakkelijk in het gehoor liggende popmuziek van de groep, met relatief hoge meezingfactor, is bovendien niet aan een stijl gebonden. Dit Hollandse geheim is het waard om met de rest van Europa te delen. Gegarandeerd een feestje.

3. Haevn

Haevn heeft denk ik niet alleen met hun leadzanger één van de mooiste en karakteristieke stemmen in huis maar met hun filmische sound ook de mogelijkheid om daar een (zwartwit?)-performance omheen te bouwen die de kijker meeneemt op een reis zoals Jamala en The Common Linnets dat deden. Beginnend met de stem van zanger Marijn van der Meer zonder dat hij al in beeld komt, zou een prachtig begin zijn. Het Amsterdamse duo is het soort artiesten die zonder veel toeters en bellen pure emotie prachtig neer kan zetten. Wat strijkers erbij en dit kan een groot publiek bekoren.

4. Wende Snijders

Met de 39-jarige Wende Snijders heeft Nederland een gouden troef in handen. Als zij op het podium staat, is het gevuld. Of ze nou zingt of andere geluiden maakt: ontsnappen aan haar is niet mogelijk. Zo intens. Snijders is een creatief wonder dat drijft op haar theatrale kracht: zij kan van een optreden een performance maken. Wende zal indruk maken en visueel spektakel mixen met intelligente songteksten. Eigenlijk kan zij alles.

5. Jim van der Zee

Jim van der Zee imponeerde bij The Voice of Holland met zijn vertolking van de Engelstalige versie van 'Amar Pelos Dois', het winnende Songfestivallied van 2017. De 23-jarige Van der Zee kan met zijn diepe, donkere stem al in de eerste seconde een gevoelige sfeer creëren. Opsmuk is niet nodig. Van der Zee weet soberheid een nieuwe dimensie te geven. Wat mij betreft gaat Van der Zee samen met violist Niek Baar naar het festival. Die twee weten een snaar te raken. Nu alleen nog een goed en dromerig lied. Ik weet zeker dat er componisten klaarstaan om hem bij te staan.

Toch nog een kleine nabrander:

Nederland barst van het talent. Deze lijst had zo uit twintig artiesten kunnen bestaan. Andere muzikanten die wat mij betreft met een goed lied en een sterke podiumpresentatie ook een belletje naar de AVROTROS moeten plegen, zijn onder andere Glennis Grace, Alain Clark, Rondé, Maan, Wulf, Blaudzun, Dotan en Jan Smit. En oh, ik moet Louis Scheer niet vergeten. Hij was dit jaar mede-verantwoordelijk voor de Zweedse inzending en drie jaar geleden voor de Australische. Daarmee haalde hij een zevende en een vijfde plek. De Nederlandse producer heeft al aangegeven dat-ie wil, nu nog een artiest die met hem in het diepe wil springen. Misschien moet Jaap Reesema eens contacten.