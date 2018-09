Dries Roelvink geniet na van ’Paradriso’

„Ik heb een beetje een ’day after’-gevoel. Ik zit nog even na te genieten. Het was één van de mooiste avonden van mijn leven. Jij was er bij, ander zou je misschien zeggen dat het overdreven was”, zo zei de zanger tegen Sven Kockelmann in het programma 1 op 1, waarin Dries een radiocolumn heeft. „De zaal explodeerde bijna.”

Het nagenieten kan Dries weer thuis in zijn woning in de P.C. Hooftstraat doen. „De opnames voor Effe geen cent te makken zitten erop”, aldus de zanger.

De afgelopen maand woonde Dries met zijn gezin in een bijstandswoning in Amsterdam-Noord en moest hij het qua uitgaven ook doen met een bijstandsuitkering. Vanaf 26 september zendt SBS6 de daaropvolgende avonturen van de Roelvinkjes uit.