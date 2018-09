Andries Knevel afgemaakt na Lili en Howick-tweet

Aanleiding van dat alles is Knevels eerste reactie daags na het besluit van staatssecretaris Harbers om de Armeense kinderen Lili en Howick te laten blijven. Dat deed Harbers na jarenlange procedures en de recente massale ophef om hun uitzetting op basis van zijn discretionaire bevoegdheid. „Heb me verbaasd over heftigheid in CU kring. De kinderen blijven, dat is mooi. Maar wel via liegen, bedriegen en chantage van moeder. Gisteren wonnen de genade en de leugen. Wrang voor mensen die wel het recht volgden. En nu weg zijn.”, schreef hij.

Dat leverde hem naast veel likes ook een storm van kritiek op. Daarop probeert Knevel het maandagavond nogmaals met een nuance. „Nooit wrijven in een vlek, maar ik doe het wel. De strekking van mijn tweet blijft staan. Maar de toon en woordkeuze waren niet goed. Ik vervang „liegen, bedriegen en chantage” door „niet de waarheid spreken.”

Maar ook dit valt in verkeerde aarde. Met termen als ’Farizeeër’, ’kontedraaier’ en ’schijterig’, wordt de EO-presentator schijnheiligheid verweten door zowel medestanders die teleurgesteld zijn dat hij zijn eerdere uitspraak afzwakt als tegentanders die vinden dat zijn standpunt niet strookt met hun christelijke waarden. Ook bijbelteksten en bijbelse metaforen vliegen hem dus om de oren.