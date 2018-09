Minder Lubach op tv in 2019

„In het voorjaar van ’19 is er even geen ZML. Ik maak een uitstapje naar een van m’n andere passies: theater”, twittert Arjen, die van begin december tot eind juni een theatertour maakt. „Uiteraard is het de bedoeling dat we na de tour in ’19 weer gewoon terugkomen met nieuwe ZML-afleveringen.”

Zondag Met Lubach keert zondag na afwezigheid van vijf maanden terug op televisie. Het programma is toe aan zijn negende seizoen en bevat opnieuw tien afleveringen.