André Hazes geeft twee optredens in gevangenis Vught

„Het is altijd al een wens geweest om een keer een optreden in de best beveiligde gevangenis van Nederland te geven. Ik heb dat ooit van Johnny Cash gezien en dacht: dat is mijn droom. Ik wist dat als ik dit wat ik nu doe niet zou doen, ik misschien ook wel ooit op het verkeerde pad zou belanden”, vertelt André aan het Brabants Dagblad.

De krant schrijft dat niet alle gedetineerden en personeelsleden het concert mogen bijwonen. Bij beide keren kunnen slechts 100 man aanwezig zijn, daarom is er op sommige afdelingen geloot voor een plekje bij een van de belangeloze optredens van Hazes op het sportveld van het complex.

Ook laat de krant weten dat niet elke gevangene welkom is. Zo zouden alleen gedetineerden die goed gedrag vertonen en meewerken aan hun resocialisatie naar het evenement mogen. Gevangenen van de EBI (extra beveiligde inrichting) waaronder Willem Holleeder, Jos Brech en Mohammed B. komen niet in aanmerking, net als de gevangenen die geplaatst zijn op de terroristenafdeling en de afdeling beheersproblematische gedetineerden.