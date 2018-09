Mees Kees krijgt eigen quiz bij NPO

In de show neemt iedere week een schoolklas het tegen zichzelf op. De groep wordt in tweeën gesplitst en moet grappige kennisvragen beantwoorden, sportieve opdrachten doen en goed opletten tijdens de les. In het programma keren ook andere bekende figuren terug. Sanne Wallis de Vries pakt haar rol als schoolhoofd op en Jochen Otten is te zien als gymleraar meester Hank.

Het figuur Mees Kees is gebaseerd op de gelijknamige boekenreeks van Mirjam Oldenhave. Sinds 2017 wordt de rol gespeeld door De Ridder. Hij nam het stokje over van Willem Voogd.