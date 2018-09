Harry Styles doneert 42.000 dollar aan Time’s Up

Het bedrag verdiende Styles voornamelijk met de kaartverkoop en de merchandise rond zijn optredens in Los Angeles als laatste optreden van zijn wereldtour.

Time’s Up is slechts een van de zestig goede doelen en stichtingen waar de voormalige One Direction-ster aan doneert in het kader van zijn campagne Treat People With Kindness. In totaal gaf hij 1,2 miljoen dollar weg.

Toch is Styles een van de weinige mannen die zo’n groot bedrag schenkt aan Time’s Up. Ondermeer Steven Spielberg doneerde met zijn vrouw vanuit hun stichting Wunderkinder Foundation een bedrag van 2 miljoen. Mark Wahlberg doneerde 1,5 miljoen na de discussie rond zijn opbrengsten voor heropnames voor All the Money in the World - Kevin Spacey werd uit de film gesneden nadat er beschuldigingen tegen hem geuit waren, waardoor een aantal scènes opnieuw gedraaid moesten worden. Star Wars-regisseur J.J. Abrams doneerde een miljoen dollar. Filmproducent Jeffrey Katzenberg doneerde met zijn vrouw 250.000 dollar en John Legend doneerde met Chrissy Teigen 200.000 dollar. Justin Timberlake doneerde met Jessica Biel 25.000 dollar.

Daartegenover staat een hele lijst vrouwen. Van hen kwamen de grootste donaties van Meryl Streep, Reese Witherspoon en Jennifer Aniston, die alledrie een half miljoen doneerden en Taylor Swift en Oprah Winfrey die elk een ton schonken. Van het fonds wordt juridische bijstand betaald voor slachtoffers van seksueel misbruik op de werkvloer.