Snelle mindert vaart

„Ik wil even van de mogelijkheid gebruik maken om te reageren op het nieuws van vorige week”, schrijft Snelle op sociale media. „Bepaalde geluiden kloppen. Ik ga het even iets rustiger aan doen. Bepaalde dingen zijn iets groter gemaakt dan ze zijn en dat voelt een tikkeltje gênant soms. Hoe dan ook, I’ll be back en sterker dan ooit”, verduidelijkt hij

De 25-jarige Snelle groeide in het afgelopen jaar uit tot een van de populairste artiesten van het land. Momenteel scoort hij een grote hit met Blijven Slapen, een duet met Maan. Ook is hij coach bij The Voice Kids op RTL 4.

„De afgelopen twee jaar zijn voor Snelle een fantastische, maar ook intense periode geweest. Zijn enorm drukke agenda heeft tot zo’n vermoeidheid geleid dat hij op advies van de huisarts de komende periode rustig aan moet doen”, liet zijn management eerder deze maand weten.