Ellen Hoog zwanger

’Baby on board’, schrijft ze bij een foto van haar en haar vriend, die de echofoto’s in zijn hand heeft. Oud-voetbalprof Kelvin de Lang en Ellen Hoog trouwden vorig jaar in Toscane en zijn al sinds 2013 samen.

Haar aankondiging komt nadat in april haar beste vriendin Naomi van As en Sven Kramer aankondigden een kindje te verwachten. Naomi en Ellen presenteerden afgelopen jaar het tv-programma Ellen & Naomi: 24 uur mandekking.