Ook Adriaan van Dis in Sterren op het doek

Drie kunstenaars portretteren Van Dis terwijl hij met presentator Özcan Akyol over zijn verleden, zijn huidige kijk op de wereld en het leven praat. Aan het einde van de aflevering mag hij een schilderij kiezen en mee naar huis nemen. De overige doeken worden geveild voor het goede doel dat zij hebben uitgekozen.

Het nieuwe seizoen is vanaf 31 oktober wekelijks te zien op NPO 2. Jinek is het onderwerp van de eerste aflevering. Van Dis volgt een week later.