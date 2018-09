Wolter Kroes breidt viering 30-jarig jubileum uit

„Carré was zo snel uitverkocht dat helaas niet iedereen een kaartje heeft kunnen bemachtigen”, zegt Wolter. „Ik moest dus aan een grotere locatie denken en ik kwam al vrij snel uit bij AFAS Live. Ik ken dit nog als HMH en hier heb ik al vaak mogen staan. Het voelt toch een beetje als thuis, dus ik kan niet wachten om hier weer een groot feest te maken met oud en nieuw repertoire.”

Het concert heeft de titel We gaan nog even door. Dat is ook wat Wolter van plan is. „Ik ga nog even door hoor. Er komt een mooi nieuw album aan, een uitverkocht Carré en straks een AFAS Live. En dit alles doe ik samen met mijn publiek, aan wie ik mijn carrière te danken heb.”