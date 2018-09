Predator-collega’s staan achter Olivia Munn

Olivia Munn Ⓒ Hollandse Hoogte

Boyd Holbrook is trots op zijn The Predator-collega Olivia Munn. De actrice tekende protest aan bij studio Fox, omdat er voor de film een castlid was aangenomen dat ooit is veroordeeld voor een seksueel vergrijp. Deze Steven Wilder Striegel werd daarop uit The Predator geknipt.