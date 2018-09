Strikt Privé

Deze week natuurlijk een vervolg, met een even bijzondere reactie van Annes ex-man FRED, die nogal boos is op de meest besproken politicus van dit moment. Terwijl Pechtold zich opmaakt voor Prinsjesdag klinkt Freds ’algemene beschouwing’ van de hele kwestie buiten gewoon bitter: ’Hij vernielde mijn vrouw en mijn gezin!’

Ook staan we natuurlijk stil bij alle misverstanden over onze publicatie die Nederland, striptekenaars als PAUL KUSTERS en columnisten direct zo veel stof tot gesprek gaf dat deze editie meteen was uitverkocht. Voor u misschien toch een reden een voordelig abonnement te nemen en zo verzekerd te zijn van uw eigen exemplaar?

Dank ook voor alle positieve reacties op de column van KOOS ALBERTS’ dochter CHRISTA. We leven erg mee met haar vader, moeder JOKE en het hele gezin dat nu zulke angstige tijden beleeft. En natuurlijk zijn we er volgende week weer, na een Prinsjesdag waarop het dit jaar zeker niet alleen over de Troonrede en de hoedjes zal gaan…