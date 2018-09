Soof-regisseur in race voor grote boekenprijs

Antoinette Beumer Ⓒ Hollandse Hoogte / Patrick Harderwijk

Filmregisseur Antoinette Beumer is dit jaar een van de zes genomineerden voor de Bronzen Uil, de belangrijkste prijs voor Nederlandstalige debuutromans. Beumer maakt kans op het beeldje en een geldprijs voor haar boek Mijn vader is een vliegtuig, over een 39-jarige vrouw die in een vrije val terecht komt na het overlijden van haar moeder.