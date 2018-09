’NPO nam besluit einde Brandpunt+’

Dat heeft een woordvoerder van Kro-Ncrv bevestigd. Het dreigende einde van Brandpunt+ werd al half juni gemeld, toen de redactie van het naderende stoppen van het programma op de hoogte werd gesteld. De NPO stelde toen met klem ’nog geen formeel besluit te hebben genomen’.

Inmiddels is het zwaard wel gevallen voor het veelgeprezen actualiteitenprogramma van Kro-Ncrv, dat volgens de NPO ’in een andere vorm doorgaat’. „Netto gaan we niet bezuinigen op journalistiek”, laat een woordvoerder weten. „Maar we gaan wel accenten verleggen.”

In de praktijk betekent het dat de NPO kwaliteitsprogramma’s inruilt of beperkt ten faveure van internetavonturen. Een zegsman benadrukt dat dat besluit niet door Kro-Ncrv is genomen. „De NPO gaat over plaatsing in het schema en het geld. De NPO heeft geen plek meer voor Brandpunt+ in het schema 2019.”

Lof

De redactie van Brandpunt+ liet in juni al weten woest te zijn over het afschieten van het programma. De redactie zette voortaan, zoals NPO wilde, meer in op multimediale journalistiek en ’de grote onderwerpen van de moderne maatschappij’. Van alle kanten kreeg het programma lof voor deze vertaalslag.

Journalistenvakbond NVJ riep NPO en Kro-Ncrv dinsdag op snel om de tafel te gaan zitten voor overleg over de 40 miljoen die het kabinet extra zou hebben uitgetrokken voor de publieke omroep.