Glennis Grace vreest voor ’engel’

Niet alleen het Amerikaanse publiek is fan van Ketterer, ook Glennis is erg onder de indruk van de zanger. „Ik vind Michael Ketterer heel erg dope. Dat is die man met tientallen kinderen die hij geadopteerd heeft. En misschien is het ook wel zijn verhaal, hoor. Amerika vindt dat toch wel te gek. Hij heeft zoveel kinderen geadopteerd die allemaal iets mankeren. Dan ben je toch een soort van held in Amerika. En terecht ook, hij is bijna een engel”, vertelt Glennis aan RTL.

Ze vraagt zich dan ook af of de kijkers van AGT alleen naar zijn verhaal luisteren, of ook naar zijn kwaliteiten als zanger. „Het is maar net of ze dan ook echt naar zijn stem luisteren, hij heeft echt geen slechte stem, of dat ze naar zijn verhaal kijken en dan denken: oh, we gunnen het hem.”

Dinsdagnacht om 02.00 uur Nederlandse tijd is de halve finale van America’s got alentt. De uitslag wordt pas de volgende dag bekendgemaakt.