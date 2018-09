’Dave Roelvink heeft alweer gedronken’

Dat stelt RTL dinsdag. De manager van Dave kon dinsdagavond geen commentaar geven op het nieuws.

De 24-jarige zoon van Dries werd twee weken geleden aangehouden door de politie omdat hij met drank op veel te hard reed. Hij reed 180 kilometer per uur op een plek waar de maximumsnelheid 100 kilometer per uur was. Hij bleek 2,5 keer de toegestane hoeveelheid drank op te hebben. In eerste instantie zei Dave ’dat het allemaal wel meeviel’, maar naderhand erkende hij dat hij de fout in was gegaan.

Dave beloofde een paar dagen later een cursus over alcoholgebruik te gaan volgen en voorlopig ’geen druppel meer te drinken’ omdat hij spijt had van zijn hufterige rijgedrag.

Op het podium, tijdens het concert van zijn vader, maakte Dave ook nog een ’grapje’ over zijn levensgevaarlijke dronken gestunt. „Ik ben een slechte prater, ik ben beter in autorijden”, lachte de realityster.