Repetities theatershow Rupsje Nooitgenoeg gestart

In 2019 viert Rupsje Nooitgenoeg haar vijftigjarig jubileum, nadat het boek in 1969, geschreven door Eric Carle, voor het eerst werd gepubliceerd. De theatershow over het hongerige beestje was al te zien in de VS en Londen.

De hoofdrollen in de Nederlandse versie worden gespeeld door Ilse Klein Geltink, Kate Hoffman en Robin de Weert. De première is op 21 oktober in het Zaantheater in Zaandam. Daarna is de show te zien in heel Nederland en Vlaanderen.