Paul McCartney en John Lennon masturbeerden samen

In een interview met GQ vertelt Paul McCartney (76) over een aantal seksuele ervaringen. „We waren met een groep bij John thuis en in plaats van dat we flink dronken werden en gingen feesten, zaten we met zijn allen gewoon op stoelen. De lichten waren uit en iemand begon te masturberen, dus deden we dat allemaal”, legt hij uit.

Brigitte Bardot

En daar bleef het niet bij. In plaats van dat er een enigszins ongemakkelijke ontstond, besloten de vijf mannen elkaar aan te moedigen door namen te roepen die voor het ’gewenste effect’ konden zorgen. Onder andere de naam van Brigitte Bardot werd veelvuldig geroepen. Lennon wist de sfeer echter al snel te verpesten door de naam van Winston Churchill te noemen.

„Het stelde niet veel voor, we stonden er ook niet echt bij stil. Ja, het was misschien een beetje raar als je erover nadenkt. Maar er zijn zoveel dingen waar je je achteraf van afvraagt waarom je zoiets hebt gedaan. Het was allemaal heel onschuldig. Ik heb niemand pijn gedaan, zelfs Brigitte Bardot niet.”

Orgie

En alsof hij met dit verhaal nog niet genoeg over zijn seksleven heeft verteld, haalt McCartney ook nog de herinnering op aan het moment dat hij bijna deelnam aan een orgie. „Toen we voor een tournee in Las Vegas waren, werd ons gevraagd of we behoefte hadden aan een prostituee.” Volgens de zanger reageerde iedereen enthousiast en vroeg hij zelf om twee dames van plezier. „Ik kreeg ze en het was een geweldige ervaring. Maar dichterbij een orgie dan dat ben ik nooit gekomen.”

Ook klapt Paul verder uit de school over Lennon. Hij vermoedt dan ook dat John die avond een wildere ervaring had. „Ik denk dat John daar wel van hield. Ik herinner me ook dat hij een keer iemand in een club had ontmoet en hij samen met hem naar zijn huis was gegaan, omdat zijn vrouw fan was van John en seks met hem wilde hebben. Dat gebeurde dus ook en die man keek toe. In die tijd was dat kinky. John heeft denk ik wel wat meer meegemaakt dan ik.”