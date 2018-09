Bankier van Verzet wereldwijd op Netflix

Bankier van het Verzet vertelt over de broers Walraven en Gijs van Hall (Barry Atsma en Jacob Derwig) die in de Tweede Wereldoorlog het verzet financierden. Pierre Bokma is te zien als NSB-baas Rost van Tonningen. Het epos van regisseur Joram Lürsen heeft in de bioscopen bijna 400.000 bezoekers getrokken.

De film werd vorige week geselecteerd als Nederlandse Oscarinzending van dit jaar. Daarnaast kreeg Bankier van het Verzet het recordaantal van twaalf Gouden Kalverennominaties.

De wereldpremière van de film vond plaats in het bijzijn van prinses Beatrix. Netflix investeert de laatste tijd steeds meer in Nederlandse producties.