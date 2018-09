Pierre Wind kookt prehistorisch in Archeon

Pierre Wind Ⓒ Hollandse Hoogte / Frank de Roo

De Haagse topkok Pierre Wind gaat op 22 en 23 september prehistorisch, Romeins en middeleeuws koken voor bezoekers van openluchtmuseum Archeon in Alphen aan den Rijn. De culinaire durfal is beide dagen in de weer met insectenhapjes uit de oertijd, gerechten uit het Imperium Romanum en braadstuk die in het Europa van 1000 werd gegeten.