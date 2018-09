Luxemburgse hof geeft nieuwe familiefoto vrij

De 63-jarige groothertog en zijn 62-jarige echtgenote worden op de foto geflankeerd door hun oudste zoon, erfgroothertog Guillaume met zijn vrouw erfgroothertogin Stephanie, en prins Felix met zijn vrouw prinses Claire. De ongetrouwde kinderen prinses Alexandra, prins Louis en prins Sébastien prijken eveneens op de familiefoto.

De familie is weer compleet na de zomervakantie, die door Henri en Maria Teresa aan de Zuid-Franse kust werd doorgebracht. Ook een deel van de familie vierde de vakantie aan de Côte d’Azur. Afgelopen zaterdag was Henri aanwezig bij een speciale misviering in de Onze Lieve Vrouwe-kerk in Laken waar werd stilgestaan bij het overlijden van de Belgische koning Boudewijn, dit jaar een kwart eeuw geleden.